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Нижний Новгород
Профиль пользователя pinkiiychan

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фото #2 пользователя pinkiiychan

О себе

люблю лес палатки грибочки шашлычок сидр и ром!!
мечтаю утром с похмелья уехать на алтай на попутке
отношений не ищу, есть парень
мартовская рыбка с четверочкой в центре матрицы:))

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие ☣️ Токсичность 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

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