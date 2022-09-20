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Нижний Новгород
Профиль пользователя phaeton

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О себе

ищу подружек, люблю сумерки, секонды и фоткать на мыльницу

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян
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