⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Новгород

Нижний Новгород
Профиль пользователя Olya_MiKo

фото пользователя Olya_MiKo

О себе

Если кратко - ищу подруг для приятного времяпровождения в свободное время

Кому интересно, если долго -
Погрязла в работе настолько, что в 21 обнаружила, что некого позвать кого-нибудь на прогулку в выходные, так что действовать надо решительно.

За практически любое времяпрепровождение от посидеть с винишком и поныть, до погулять и сходить в кино /театр. Так же люблю активности, несмотря на то, что нервничаю, делая что-то новое. Из такого особенно запали в душу катание на сноуборде (уже жду снег) и походы на природу, хотя против видеоигр, настолок, коньков, роликов, боулингов, бильярдов и бесконечно много чего ещё ничего против не имею.

В общем, думаю, без разницы, что ты будешь делать, если с тобой интересные люди, а в людях как раз весь смысл.

Из личных увлечений - рисую и совершаю некие телодвижения в дизайне, люблю танцевать и полжизни этим занималась, всеми руками за ненавязчивое общение и ментальное здоровье, училась на филфаке, так что уважаю и ценю книги, да и сама люблю писать тексты. Природа и животные это то,
перед чем я никогда не могла устоять. Сериалы, аниме, кино и ужасы, всё велком - любимое занятие после работы. Ну и при всём этом клоунский юмор никто не отменял

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия🪩 Ночной клуб💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, а после болтать и греться в каком-нибудь уютном местечке

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

маленькое фото пользователя DashaK
маленькое фото пользователя Jarzy
маленькое фото пользователя Birkit93
маленькое фото пользователя Nik_Ol
маленькое фото пользователя Ksenia2121
маленькое фото пользователя Vladikk
маленькое фото пользователя Qwer.bek
маленькое фото пользователя Ledy_Hussy
маленькое фото пользователя Koklina
маленькое фото пользователя Alex778
маленькое фото пользователя ARCRYSIS
маленькое фото пользователя Tasha611
маленькое фото пользователя Katya.S
маленькое фото пользователя Diksan
маленькое фото пользователя icekieli
маленькое фото пользователя Latte
маленькое фото пользователя BurBon
маленькое фото пользователя Vlad_Pomad
маленькое фото пользователя Kozerog
маленькое фото пользователя Olka1989
маленькое фото пользователя cclouise
маленькое фото пользователя Daryushka
маленькое фото пользователя skitten1
маленькое фото пользователя Porsche
маленькое фото пользователя PolinaLel
маленькое фото пользователя samalucif
маленькое фото пользователя Dexer
маленькое фото пользователя Din237

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам