О себе

Если кратко - ищу подруг для приятного времяпровождения в свободное время



Кому интересно, если долго -

Погрязла в работе настолько, что в 21 обнаружила, что некого позвать кого-нибудь на прогулку в выходные, так что действовать надо решительно.



За практически любое времяпрепровождение от посидеть с винишком и поныть, до погулять и сходить в кино /театр. Так же люблю активности, несмотря на то, что нервничаю, делая что-то новое. Из такого особенно запали в душу катание на сноуборде (уже жду снег) и походы на природу, хотя против видеоигр, настолок, коньков, роликов, боулингов, бильярдов и бесконечно много чего ещё ничего против не имею.



В общем, думаю, без разницы, что ты будешь делать, если с тобой интересные люди, а в людях как раз весь смысл.



Из личных увлечений - рисую и совершаю некие телодвижения в дизайне, люблю танцевать и полжизни этим занималась, всеми руками за ненавязчивое общение и ментальное здоровье, училась на филфаке, так что уважаю и ценю книги, да и сама люблю писать тексты. Природа и животные это то,

перед чем я никогда не могла устоять. Сериалы, аниме, кино и ужасы, всё велком - любимое занятие после работы. Ну и при всём этом клоунский юмор никто не отменял