Ношу очки с фемоптикой) Обожаю гулять,слушать подкасты, смотреть кино и обсуждать его) Люблю отдых у воды (сап,например) и концерты живой музыки

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

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