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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя OlgaVolkova
О себе
Есть две дочки. Увы редко гуляю. Люблю смотреть милыми сериалы. Слушаю музыку любую(что понравится).
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн
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