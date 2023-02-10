Нижний Новгород
Профиль пользователя OlgaO
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Нижний Новгород → Другое
Прогуляться
Нижний Новгород → Другое
Прогуляться, перекусить)
Нижний Новгород → Другое
Встретиться с классными девчонками)
Нижний Новгород → Другое
Общение и дружба
Москва → Другое
Хочу погулять )
Нижний Новгород → Другое
Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.
Нижний Новгород → Другое
Найти подругу, сходить погулять, перекусить
Нижний Новгород → Другое
Посидеть вечером в кафе
Нижний Новгород → Другое
Движ париж
Нижний Новгород → Другое
Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)
Нижний Новгород → Другое
Прогуляться
Нижний Новгород → Другое
Куда-нибудь сходить
Нижний Новгород → Другое
Ищу друзей для прогулок,общения,выпить кофе
Нижний Новгород → Другое
Выпить и отдохнуть)возможно клуб)
Нижний Новгород → Другое
Предлагаю собраться в каком-нибудь баре
Нижний Новгород → Другое
Сходить в клуб
Нижний Новгород → Другое
Давай выпьем кофе и поговорим
Нижний Новгород → Другое
Сходить в клуб, бар, караоке на выходных
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