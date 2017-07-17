Люблю латинские танцы, занимаюсь с тренером, хожу на тренировки в физкульт, очень люблю гулять по городу, смотреть хорошие фильмы и обсуждать их, читать интересные книги. Интересуюсь психологией, прочитано много книг. Умею выслушать и поддержать. Люблю посещать концерты, театры, выставки, вообщем, движ люблю))

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия

🎮 Видеоигры

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