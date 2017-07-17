Нижний Новгород
Профиль пользователя Olga83
О себе
Люблю латинские танцы, занимаюсь с тренером, хожу на тренировки в физкульт, очень люблю гулять по городу, смотреть хорошие фильмы и обсуждать их, читать интересные книги. Интересуюсь психологией, прочитано много книг. Умею выслушать и поддержать. Люблю посещать концерты, театры, выставки, вообщем, движ люблю))
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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