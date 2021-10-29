Нижний Новгород
Профиль пользователя Oktaurus

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О себе

Работаю, учусь в меде, делаю массаж на дому и в студии. Хожу в зал, баню. Люблю прогулки и свежий воздух. Предпочитаю выходить в новые места и знакомиться с новыми людьми.

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Учиться кататься на роликах

Нижний Новгород → собрать компанию

Найти компанию на Ананду

Нижний Новгород → собрать компанию

Сходить в клуб, бар, караоке на выходных

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina11
Нижний Новгород → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Kait1101
Нижний Новгород → Другое

Встретиться с классными девчонками)

маленькое фото пользователя annaboomm
Нижний Новгород → Другое

Прогуляться, перекусить)

маленькое фото пользователя Stasy
Нижний Новгород → Другое

Посидеть вечером в кафе

маленькое фото пользователя elinorrf
Нижний Новгород → Другое

Найти подругу, сходить погулять, перекусить

маленькое фото пользователя Kristina_pir
Нижний Новгород → Другое

Движ париж

маленькое фото пользователя skitten1
Нижний Новгород → Другое

"Ананда на закате", 03.06 в 20:00

маленькое фото пользователя Esya_17
Нижний Новгород → Другое

Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

маленькое фото пользователя Weskey7
Нижний Новгород → Другое

Будем общаться обо всем

маленькое фото пользователя cclouise
Нижний Новгород → Другое

Погулять или зайти в бар

маленькое фото пользователя PolinaLel
Нижний Новгород → Другое

Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

маленькое фото пользователя OlgaO
Нижний Новгород → Другое

Погулять по городу.

маленькое фото пользователя j.ustann
Нижний Новгород → Другое

Давай выпьем кофе и поговорим

маленькое фото пользователя Tatianast
Нижний Новгород → Другое

Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

маленькое фото пользователя Pavel11
Нижний Новгород → Другое

Покататься на велосипеде

Нижний Новгород → Другое

Найти подругу, погулять, пообщаться

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