Нижний Новгород
Профиль пользователя NikW

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фото #2 пользователя NikW

О себе

Ищу милую и добрую девушку либо подругу

Профиль обновлён 25 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Хочу с кем нибудь поболтать или познакомиться

Участие в других событиях

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Екатеринбург → Другое

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Москва → Другое

Ищу друзей, для общения

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Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

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Ищу подругу для общения по душам 🫂

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Миасс → Другое

Ищу общения по душам

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