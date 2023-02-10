Нижний Новгород
Профиль пользователя nikitap

фото пользователя nikitap

О себе

Веду нестабильный образ жизни - неделя активности, неделя отдыха и сидения дома. Работаю на сменном графике диспетчером в электросетях

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 📺 Политика

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться в Швейцарии днём

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя Sudman
Нижний Новгород → Другое

Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

маленькое фото пользователя IK13
Нижний Новгород → Другое

Общение на разные темы, мемы, шутки, приколюхи...

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