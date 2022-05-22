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Нижний Новгород
Профиль пользователя Nemo

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О себе

Немного занимаюсь фитнесом, программирую по мере возможностей, вспоминаю физику, редко играю в видеоигры

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян
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