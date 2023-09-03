О себе

Привет! Меня зовут Наталья и мне 22 года. Недавно переехала из Сибири в Нижний Новгород, поэтому ищу друзей, знакомых, единомышленников. Я будущий психолог, действующий Smm-щик, книжный наркоман, маниакальный кошатник. Увлекаюсь настольными играми, душевными посиделками, прогулками, да любыми активностями, сейчас интересно изучить город и попробовать разные виды деятельности)