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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Natalya_09
О себе
Привет! Меня зовут Наталья и мне 22 года. Недавно переехала из Сибири в Нижний Новгород, поэтому ищу друзей, знакомых, единомышленников. Я будущий психолог, действующий Smm-щик, книжный наркоман, маниакальный кошатник. Увлекаюсь настольными играми, душевными посиделками, прогулками, да любыми активностями, сейчас интересно изучить город и попробовать разные виды деятельности)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино
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