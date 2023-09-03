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Нижний Новгород
Профиль пользователя Natalya_09

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О себе

Привет! Меня зовут Наталья и мне 22 года. Недавно переехала из Сибири в Нижний Новгород, поэтому ищу друзей, знакомых, единомышленников. Я будущий психолог, действующий Smm-щик, книжный наркоман, маниакальный кошатник. Увлекаюсь настольными играми, душевными посиделками, прогулками, да любыми активностями, сейчас интересно изучить город и попробовать разные виды деятельности)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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