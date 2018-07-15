Нижний Новгород
Профиль пользователя Nastya_99

фото пользователя Nastya_99

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Хочу погулять завтра в центре,сходить в кафе

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Хочу сходить куда-нибудь в новое место

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

маленькое фото пользователя Karinka_1995
Нижний Новгород → Другое

Хочу найти подругу

Нижний Новгород → Другое

поужинаю в красивом месте и прогуляюсь вместе с тобой после🤍

маленькое фото пользователя LesyaDamer
Нижний Новгород → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя Ksenia2121
Нижний Новгород → Другое

Можно онлайн, можно встретиться

маленькое фото пользователя Candy.s
Москва → Другое

Предпочитаю узнать человека в ходе общения.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.