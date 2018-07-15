Нижний Новгород
Профиль пользователя Nastya_99
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Нижний Новгород → Другое
Хочу найти подругу
Нижний Новгород → Другое
поужинаю в красивом месте и прогуляюсь вместе с тобой после🤍
Нижний Новгород → Другое
Поиграть в настольные игры
Нижний Новгород → Другое
Можно онлайн, можно встретиться
Москва → Другое
Предпочитаю узнать человека в ходе общения.
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