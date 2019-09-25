Нижний Новгород
Профиль пользователя Nastcci
О себе
Недавно переехала в Нижний Новгород,хотела бы познакомиться с классной девушкой )
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан
Участие в других событиях
Нижний Новгород → Другое
Прогуляться
Нижний Новгород → Другое
Встретиться с классными девчонками)
Нижний Новгород → Другое
Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение
Нижний Новгород → Другое
Давай погуляем сегодня (04.08) вечером и хорошо проведём время
Нижний Новгород → Другое
Погулять в парке Швейцария вечером
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Давай выпьем кофе и поговорим
Нижний Новгород → Другое
Куда-нибудь сходить
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