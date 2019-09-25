Нижний Новгород
Профиль пользователя Nastcci

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фото #2 пользователя Nastcci

О себе

Недавно переехала в Нижний Новгород,хотела бы познакомиться с классной девушкой )

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

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Встретиться с классными девчонками)

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Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

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Давай выпьем кофе и поговорим

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