Нижний Новгород
Профиль пользователя Nastasiya
О себе
🔹Увлекаюсь музыкой, а именно пою, люблю ходить в караоке, там исполняю в основном песни группы Ария, Кипелов, Scorpions, и некоторые песни других артистов. Вообще меломан.
🔹Хорошо отношусь к корейской культуре, музыка, танцы, дорамы, еда)
🔹Есть собака, воспитываю, или точнее сказать, пытаюсь, недокинолог)
🔹Катаюсь на велосипеде, не плохо играю в футбол и настольный теннис)
🔹Я гетеро. Свободна
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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