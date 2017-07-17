🔹Увлекаюсь музыкой, а именно пою, люблю ходить в караоке, там исполняю в основном песни группы Ария, Кипелов, Scorpions, и некоторые песни других артистов. Вообще меломан. 🔹Хорошо отношусь к корейской культуре, музыка, танцы, дорамы, еда) 🔹Есть собака, воспитываю, или точнее сказать, пытаюсь, недокинолог) 🔹Катаюсь на велосипеде, не плохо играю в футбол и настольный теннис) 🔹Я гетеро. Свободна

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Нижний Новгород → прогуляться, перекусить Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

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