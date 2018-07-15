Нижний Новгород
Профиль пользователя Nadyusha4

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О себе

Всем привет ,Меня зовут Надежда
Учусь по специальности кондитер ,в будущем хочу иметь свою студию и делать на Заказ тортики )
Люблю кататься на велосипеде особенно в большой компании ,вечерние прогулки до поздно провожая закаты и встречая рассветы )
Ищу подругу что бы провести хорошо время

Профиль обновлён 7 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность 📚 Книги

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Ищу подругу для хорошего времени проведения )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina66
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя TaTyAnA8
Нижний Новгород → Другое

Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

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