Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью

Нижний Новгород → Другое ЕСТЬ НАСТОЛКА "БАЛ МАСКАРАД" НА 9-15 ЧЕЛОВЕК, поиграть на улице))

Москва → Другое Ищу подружку, с которой можно много болтать обо всем

Москва → Другое Ищу подругу, если это не утеряло прежнее значение в наших реалиях

Москва → Другое Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.