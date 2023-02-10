Мне нравится смотреть сериалы,читать книги. Мое любимое кофе Латте ,и я люблю острую или соленую еду . Мне бы хотелось найти подругу,которая станет мне как сестра,что бы у нас было доверие

Профиль обновлён 10 марта 2023 г.

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Воронеж → Другое Поболтать о разном, например как прошел день

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.