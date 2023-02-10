Нижний Новгород
Профиль пользователя Mis.Alinass

фото пользователя Mis.Alinass

О себе

Мне нравится смотреть сериалы,читать книги. Мое любимое кофе Латте ,и я люблю острую или соленую еду . Мне бы хотелось найти подругу,которая станет мне как сестра,что бы у нас было доверие

Профиль обновлён 10 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика

Участие в других событиях

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Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

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Давай обсудим мечты?😌

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Поболтать о разном, например как прошел день

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