Интересы: велопрогулки, чтение, тренажёрный зал, растяжка, пешие прогулки, танцы, правильное питание, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. Также, можем сходить на выставку, в кальянную, бар, боулинг, на концерт, выставку и т.п. Я за любой движ🔥

Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия

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