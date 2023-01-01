Нижний Новгород
Профиль пользователя miloe_zlo
О себе
Интересы: велопрогулки, чтение, тренажёрный зал, растяжка, пешие прогулки, танцы, правильное питание, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.
Также, можем сходить на выставку, в кальянную, бар, боулинг, на концерт, выставку и т.п. Я за любой движ🔥
Профиль обновлён 18 июля 2023 г.
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