Максим. Нижний Новгород. О себе :Работаю, редко пью алкоголь, по музыки меломан и фильмы/сериалы смотрю разные. Есть хобби страйкбол.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

🏫 Учеба 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

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