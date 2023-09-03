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Нижний Новгород
Профиль пользователя MarkLeyderman

фото пользователя MarkLeyderman

О себе

Привет!👋👋
Многие друзья перебрались в другие места, одному в большом городе бывает скучно.
Очень люблю гулять пешком, кататься на велосипеде, посещать бары, кафе, выставки и клубы, слушать разнообразную музыку, открывать новые образы. По профессии иллюстратор, учусь на дизайнера брендов. Начинающий трейдер.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

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