О себе

Привет!👋👋

Многие друзья перебрались в другие места, одному в большом городе бывает скучно.

Очень люблю гулять пешком, кататься на велосипеде, посещать бары, кафе, выставки и клубы, слушать разнообразную музыку, открывать новые образы. По профессии иллюстратор, учусь на дизайнера брендов. Начинающий трейдер.