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Нижний Новгород
Привет!👋👋
Нижний Новгород
Профиль пользователя MarkLeyderman
О себе
Привет!👋👋
Многие друзья перебрались в другие места, одному в большом городе бывает скучно.
Очень люблю гулять пешком, кататься на велосипеде, посещать бары, кафе, выставки и клубы, слушать разнообразную музыку, открывать новые образы. По профессии иллюстратор, учусь на дизайнера брендов. Начинающий трейдер.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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