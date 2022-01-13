Нижний Новгород
Профиль пользователя Mariya_1507
О себе
Люблю плавать, гулять по городу. Из музыки старые(90е-2000е)и новые песни.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия
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