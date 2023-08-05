Ищу компанию для прогулок, сходить в кино, музей, посиделок в баре, кальян, сходить в клуб, переехала из другого города

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.