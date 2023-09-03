О себе

Всем привет. Мне 21 и я переехала в НН на пмж. Ищу друзей с которыми смогу приятно проводить время. Могу общаться на очень многие темы и много чем увлекаюсь , люблю узнавать новое. Надеюсь найти друзей в новом городе и весело проводить время вместе)