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Нижний Новгород
Профиль пользователя MariDi

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О себе

Всем привет. Мне 21 и я переехала в НН на пмж. Ищу друзей с которыми смогу приятно проводить время. Могу общаться на очень многие темы и много чем увлекаюсь , люблю узнавать новое. Надеюсь найти друзей в новом городе и весело проводить время вместе)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎬 Могу посоветовать фильм

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📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

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Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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Интересных и весёлых разговоров.

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