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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя MariDi
О себе
Всем привет. Мне 21 и я переехала в НН на пмж. Ищу друзей с которыми смогу приятно проводить время. Могу общаться на очень многие темы и много чем увлекаюсь , люблю узнавать новое. Надеюсь найти друзей в новом городе и весело проводить время вместе)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎬 Могу посоветовать фильм
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