⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя manul77
О себе
Дмитрий, 37. За любой движ, кроме голодовки - концерты, квизы, прогулки. Можно и караоке под кальян )
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏫 Учеба
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Нижний Новгород
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам