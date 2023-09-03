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Нижний Новгород
Профиль пользователя makhriina

фото пользователя makhriina

О себе

привет!) хочется найти подружек, чтобы общаться на различные темы, гулять, ходить в кафешки, в кино и просто классно проводить время.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

предлагаю пообщаться, может быть погулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadyusha4

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Найти подругу для общения ,поболтать выпить кофе

Откликнулись 2 участника

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