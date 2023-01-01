Интересуюсь психологией и саморазвитием, сама провожу как групповые консультации, так и личные консультации 💁‍♂️. Люблю йогу 🧘‍♂️, классическую музыку 🎹, пешие прогулки 🚶‍♀️, книги 📒.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться

☣️ Токсичность

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.