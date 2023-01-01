Нижний Новгород
Профиль пользователя Lyubov_92
О себе
Интересуюсь психологией и саморазвитием, сама провожу как групповые консультации, так и личные консультации 💁♂️. Люблю йогу 🧘♂️, классическую музыку 🎹, пешие прогулки 🚶♀️, книги 📒.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу интересных собеседников:)
Расширить круг друзей 🤗
Зарядиться от общения с прекрасным человеком
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Помогите стать человеком
Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
Погода осенняя , а настроение летнее 😅
Другие пользователи из города Нижний Новгород
Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.