Нижний Новгород
Профиль пользователя Lyubov_92

фото пользователя Lyubov_92

О себе

Интересуюсь психологией и саморазвитием, сама провожу как групповые консультации, так и личные консультации 💁‍♂️. Люблю йогу 🧘‍♂️, классическую музыку 🎹, пешие прогулки 🚶‍♀️, книги 📒.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Общение по интересам

Москва → пообщаться

Дружба и общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя Balavaca
Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

маленькое фото пользователя BabyPossum
Новосибирск → Другое

Помогите стать человеком

маленькое фото пользователя Tori_k29
Новосибирск → Другое

Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

маленькое фото пользователя Mechta431
Москва → Другое

Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Погода осенняя , а настроение летнее 😅

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.