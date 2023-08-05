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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Liliia
О себе
Случилась грусть, хочу отвлечься) люблю настолки, выставки, чгк и квизы. Так случилось, что друзья закончились ( не хватает общения
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль
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