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Нижний Новгород
Профиль пользователя Liliia

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О себе

Случилась грусть, хочу отвлечься) люблю настолки, выставки, чгк и квизы. Так случилось, что друзья закончились ( не хватает общения

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Случилась грустинка, хочу отвлечься) было бы здорово найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vivi87

Нижний Новгород → другое

Открыта для общения, дружбы, совместных мероприятий.

Откликнулись 2 участника

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