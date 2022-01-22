Нижний Новгород
Профиль пользователя LesyaDamer
О себе
Мне нравится читать книги, узнавать новое. Жанры ужасы, психология, медицина.
Люблю сериалы и тут лучше выделить, что я крайне не люблю по жанрам, а именно романтику и комедии(только если комедия реально годная, то я делаю исключение).
Люблю компьютерные игры, часто играю в Симс, honkai star rail, в целом люблю ужастики и симуляторы.
Так же я увлекаюсь творчеством. Тут что-то выделить не могу, занимаюсь всем по не многу. Глина, картины по номерам, рисование эскизов тату через программы, плету дреды, люблю садоводство, и всегда готова к новым занятиям творческим.
Люблю походы, правда давно не ходила, но постоянно планирую, когда нибудь точно пойду.
А чем увлекаешься ты?
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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