Нижний Новгород
Профиль пользователя LesyaDamer

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О себе

Мне нравится читать книги, узнавать новое. Жанры ужасы, психология, медицина.

Люблю сериалы и тут лучше выделить, что я крайне не люблю по жанрам, а именно романтику и комедии(только если комедия реально годная, то я делаю исключение).

Люблю компьютерные игры, часто играю в Симс, honkai star rail, в целом люблю ужастики и симуляторы.

Так же я увлекаюсь творчеством. Тут что-то выделить не могу, занимаюсь всем по не многу. Глина, картины по номерам, рисование эскизов тату через программы, плету дреды, люблю садоводство, и всегда готова к новым занятиям творческим.
Люблю походы, правда давно не ходила, но постоянно планирую, когда нибудь точно пойду.
А чем увлекаешься ты?

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба ✝️ Религия 🏢 Работа

События пользователя

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