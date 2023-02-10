Нижний Новгород
Профиль пользователя Leshka1986

фото пользователя Leshka1986

О себе

Люблю природу!)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные

События пользователя

Нижний Новгород → другое

Поиграть в настолки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое

Общение и дружба

маленькое фото пользователя Katrin86
Нижний Новгород → Другое

Посмотреть кино

маленькое фото пользователя lenochka
Нижний Новгород → Другое

Ищу общения

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.