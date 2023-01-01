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Нижний Новгород
Профиль пользователя Latte

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О себе

Ищу приятных, добрых и искренних людей:)
Люблю играть в простые настолки, почилить в кальянной, сходить в театр или послушать местных рокеров.
Интересно обсуждать работу, истории из жизни, события, эмоции, психологию.
Увлекаюсь фотографией, как любитель, стараюсь путешествовать, хотя бы раз в год по соседним городам. Все ещё ищу себя в проф.плане

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Нижний Новгород → собрать компанию

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя JakeL
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya_0399

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться с кем-нибудь, найти хороших подруг

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя JakeL

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться и перекусить

Откликнулся 1 участник

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