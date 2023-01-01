О себе

Ищу приятных, добрых и искренних людей:)

Люблю играть в простые настолки, почилить в кальянной, сходить в театр или послушать местных рокеров.

Интересно обсуждать работу, истории из жизни, события, эмоции, психологию.

Увлекаюсь фотографией, как любитель, стараюсь путешествовать, хотя бы раз в год по соседним городам. Все ещё ищу себя в проф.плане