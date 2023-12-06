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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Lambrusca
О себе
Путешествую по всему миру с парнем. Ищем компанию для путешествий или просто друзей. Мы занимаемся веб дизайном и рисуем. Летом увлекаемся катанием на донгбордах, а зимой на сноубордах
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
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