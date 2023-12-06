⬅️ Посмотреть других пользователей в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород
Профиль пользователя Lambrusca

фото пользователя Lambrusca

О себе

Путешествую по всему миру с парнем. Ищем компанию для путешествий или просто друзей. Мы занимаемся веб дизайном и рисуем. Летом увлекаемся катанием на донгбордах, а зимой на сноубордах

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Нижний Новгород → собрать компанию

Мы с парнем ищем компанию для путешествий по миру и просто для активного отдыха

маленькое фото пользователя volodkaspirin
маленькое фото пользователя Alena_1350
Откликнулись 2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

маленькое фото пользователя E05Al
маленькое фото пользователя Sad_clown
маленькое фото пользователя PaulaKat
маленькое фото пользователя Mis.Alinass
маленькое фото пользователя Koklina
маленькое фото пользователя husnida
маленькое фото пользователя nikitap
маленькое фото пользователя samalucif
маленькое фото пользователя MaxDer2598
маленькое фото пользователя Vikky7ory
маленькое фото пользователя NikW
маленькое фото пользователя PolinaLel
маленькое фото пользователя Krissstina
маленькое фото пользователя Mariya_1507
маленькое фото пользователя Natalie_08
маленькое фото пользователя Planeta_Jelezaka
маленькое фото пользователя DenisSmir
маленькое фото пользователя Karcuha_kir
маленькое фото пользователя Daniil2003
маленькое фото пользователя Leshka1986
маленькое фото пользователя Evlampy
маленькое фото пользователя OlgaO
маленькое фото пользователя Alex778
маленькое фото пользователя Dadinn
маленькое фото пользователя Anastassia
маленькое фото пользователя MariDi
маленькое фото пользователя SergeiVst
маленькое фото пользователя jay112

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам