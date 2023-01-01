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Нижний Новгород
Профиль пользователя Kuril

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О себе

Работаю маркетологом - графическим дизайнером, пытаюсь организовать своё дело, увлекаюсь настольными и видеоиграми

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Поиграть в чиловые кооперативные игры и пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MariDi

Нижний Новгород → пообщаться

Пообщаемся о всяком? ☺️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Zun3n

Москва → пообщаться

Про IT, настолки, комп игры, музыку (о вкусах и игру на муз инструментах) и тд=)

Откликнулось 6 участников

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