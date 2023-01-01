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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Kuril
О себе
Работаю маркетологом - графическим дизайнером, пытаюсь организовать своё дело, увлекаюсь настольными и видеоиграми
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
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