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Нижний Новгород
Профиль пользователя KseniyaVla

фото пользователя KseniyaVla

О себе

Люблю узнавать что то новое, путешествовать (пусть даже где то рядом) Люблю фестивали и выставки, обожаю городскую жизнь, но иногда хочется выбраться на природу. Не люблю себя ограничивать, поэтому открыта всему новому.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Интересных и весёлых разговоров.

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina81

Нижний Новгород → пообщаться

Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Enerdgi

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай общаться искренне _без масок;)

Откликнулось 8 участников

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