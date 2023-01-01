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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя KseniyaVla
О себе
Люблю узнавать что то новое, путешествовать (пусть даже где то рядом) Люблю фестивали и выставки, обожаю городскую жизнь, но иногда хочется выбраться на природу. Не люблю себя ограничивать, поэтому открыта всему новому.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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