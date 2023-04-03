Нижний Новгород
Профиль пользователя Kristina_pir

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О себе

Недавно переехала в НН и ищу подружек для совместного времяпровождения, поездок, путешествий, посещения мероприятий и просто тёплого общения)
Отношения не ищу (!)
О себе: люблю всё новое и необычное, путешествия головного мозга (переодически ищу попутчиц в новые страны), психология (я психолог-практик), искусство, бойцовский клуб и животные🤍

Если откликается, пиши🫶🏻

Кстати, если ты давно искал/а хорошего дипломированного психолога, то прошу для записи в инсту
kris___malysheva

Профиль обновлён 25 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба

Не нравится:

📚 Книги

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Движ париж

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina11
Нижний Новгород → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя annaboomm
Нижний Новгород → Другое

Прогуляться, перекусить)

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