Нижний Новгород
Профиль пользователя Kristibu
О себе
Ребята всем привет 😁 семейная пара без детей, ищет себе компанию, весёлую и задорную 🤣 люди которые могут в любой момент куда нибудь стартануть..
✅ у нас есть друзья, но так как гиперактивные с мужем, приходится сидеть дома и тухнуть иногда.. А так хочется куда нибудь вырваться 😁
✅обожаем спорт :зал спортивный , сноуборд, баскетбол ,тенис
✅можем выпить , мы простые и весёлые люди
✅работа наша связанна с людьми. Будет интересно кому то рассказать истории и просто познакомиться 😊
❌всякие парочки, которые ищут непристойные отношения, пожалуйста не беспокоить!
Мы ищем большие компании и новых людей, которые не прочь зависнуть где нибудь с палатками, съездить в другой город, поржать и отдохнуть 😁
Нам по 27 лет, не старпёры 😂
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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