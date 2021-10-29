Ребята всем привет 😁 семейная пара без детей, ищет себе компанию, весёлую и задорную 🤣 люди которые могут в любой момент куда нибудь стартануть.. ✅ у нас есть друзья, но так как гиперактивные с мужем, приходится сидеть дома и тухнуть иногда.. А так хочется куда нибудь вырваться 😁 ✅обожаем спорт :зал спортивный , сноуборд, баскетбол ,тенис ✅можем выпить , мы простые и весёлые люди ✅работа наша связанна с людьми. Будет интересно кому то рассказать истории и просто познакомиться 😊 ❌всякие парочки, которые ищут непристойные отношения, пожалуйста не беспокоить! Мы ищем большие компании и новых людей, которые не прочь зависнуть где нибудь с палатками, съездить в другой город, поржать и отдохнуть 😁 Нам по 27 лет, не старпёры 😂

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль

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