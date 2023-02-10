Нижний Новгород
Профиль пользователя Konstantin_37

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О себе

Могу пообщаться на любые темы

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры
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