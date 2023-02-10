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Нижний Новгород
Профиль пользователя Koklina

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О себе

Ищем с молодым человеком парочку, чтобы тусить вместе✌🏻

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Нижний Новгород → собрать компанию
Встретиться парочками и затусить🤪

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя dodogiggles
Нижний Новгород → Другое
Ищем пару или соло ребят погулять по Нижнему
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