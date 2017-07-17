За любые движения, лишь бы не сидеть на месте. Люблю посещать кафе/рестораны, которые могут удивить или кухней, или форматом. С удовольствием пробую что-то новое. Катаюсь на коньках, роликах, эндуро мотоциклах. Не прочь был бы сходить на скалодром

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро

Нижний Новгород → активный отдых Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта

Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.