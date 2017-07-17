Нижний Новгород
Профиль пользователя Killativ

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О себе

За любые движения, лишь бы не сидеть на месте.
Люблю посещать кафе/рестораны, которые могут удивить или кухней, или форматом.
С удовольствием пробую что-то новое.
Катаюсь на коньках, роликах, эндуро мотоциклах. Не прочь был бы сходить на скалодром

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Нижний Новгород → активный отдых

Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя PolinaLel
Нижний Новгород → Другое

Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

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