Нижний Новгород
Профиль пользователя Katya83

фото пользователя Katya83
фото #2 пользователя Katya83

О себе

Занимаюсь спортом,люблю ездить на машине,сидеть в уютном кафе

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для прогулок,общения,выпить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina81
Нижний Новгород → Другое

Собираемся вместе, отдыхаем, предлагаем варианты куда пойти

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.