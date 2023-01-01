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Нижний Новгород
Профиль пользователя Katrina236

фото пользователя Katrina236

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Кто хочет пообщаться и выпить кофе?

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