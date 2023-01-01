О себе

Смесь творческой расхлябанности и инженерной дотошности) коротко по жанрам:

Музыка. Чётко ориентированности нет, это может быть что-то из классики, попсы, кантри, рока, рок-н-ролла, или смеси из вышеперечисленного, могу сказать что не нравится металл(голова болит😆)

Спорт. Спорт уважаю, главное чтобы без фанатизма. Люблю бегать по паркам,когда зелено. Люблю плавать везде где можно) Нравится ходить на различные групповые занятия:стрейчинг, пилатес, бодибаланс, танцевальные кружки и т.д. Ходить в походы по горам)

Книги. Конкретной литературы тоже нет. "Полнометражные" книги давно не читаю, но если мне скажут что вот эта книга супер-пупер и полный отвал башки,то обязательно прочту) А так нравится читать короткие рассказы, статьи о личностях, истории, путешествиях и т.п.

Искусство. В принципе нравится все за исключением наверно современного(слишком возвышенно для меня🤣). Это может быть картины, скульптуры, росписи и т.п. начиная от империй до н.э. и до наших дней) В общем люблю ходить на выставки и галереи😌

Кино, фильмы. Детективы, фэнтези, фантастика, триллер, исторические, если все вместе то вообще супер

Хобби. Не скажу,чтобы я ярый фанат чего-либо, скорее увлекаюсь всем понемножку. Но + умею немного рисовать, но делаю это, когда нечем заняться)