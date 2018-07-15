Нижний Новгород
Профиль пользователя Karinka_1995

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О себе

Всем привет! Я недавно переехала из Москвы в Нижний Новгород, кроме молодого человека никого здесь не знаю, хотелось бы найти подругу близкую по духу.
Я экстраверт, увлекаюсь психологией, слушаю рок, люблю гулять и общаться.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Хочу найти подругу

Участие в других событиях

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Встретиться с классными девчонками)

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Посидеть вечером в кафе

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Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

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Нижний Новгород → Другое

Прогулка по улицам Нижнего

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