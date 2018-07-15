Нижний Новгород
Профиль пользователя Karinka_1995
О себе
Всем привет! Я недавно переехала из Москвы в Нижний Новгород, кроме молодого человека никого здесь не знаю, хотелось бы найти подругу близкую по духу.
Я экстраверт, увлекаюсь психологией, слушаю рок, люблю гулять и общаться.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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