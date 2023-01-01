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Нижний Новгород
Оптимист обожаю шутить, хожу в зал
Нижний Новгород
Профиль пользователя Karcuha_kir
О себе
Оптимист обожаю шутить, хожу в зал
Очень люблю рисовать особенно своего попугая занимаюсь вокалом катаюсь на электро самокате
Люблю довольно активную музыку но в 2 готов слушать любую .
Обажаю животных
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍷 Алкоголь💨 Кальян
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