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Нижний Новгород
Профиль пользователя Julia3

фото пользователя Julia3

О себе

Люблю пешие прогулки, выставки, концерты классической музыки, чтение, немного рисую, фотографирую.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян
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