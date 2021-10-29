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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Julia3
О себе
Люблю пешие прогулки, выставки, концерты классической музыки, чтение, немного рисую, фотографирую.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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