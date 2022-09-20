Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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✝️ Религия ☣️ Токсичность

Нижний Новгород → сходить на мероприятие Можно сходить в ОО бар на джаз

Нижний Новгород → Другое Показ фильма "Спасибо, что живой"

Нижний Новгород → Другое В связи с переездом , хотел бы познакомиться с новыми людьми )

Нижний Новгород → Другое Погулять или зайти в бар

Нижний Новгород → Другое "Ананда на закате", 03.06 в 20:00

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.