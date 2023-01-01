Нижний Новгород

Профиль пользователя JakeL

О себе Ищу новые знакомства для веселого времяпровождения.

О себе:

✅катаюсь на горных лыжах 🎿

✅катаюсь на велосипеде 🚴

✅люблю настольные игры 🎲

✅люблю прогулки вечерами 🚶‍♂️ 🌳 🌲

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