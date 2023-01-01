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Нижний Новгород
Ищу новые знакомства для веселого времяпровождения.
Нижний Новгород
Профиль пользователя JakeL
О себе
Ищу новые знакомства для веселого времяпровождения.
О себе:
✅катаюсь на горных лыжах 🎿
✅катаюсь на велосипеде 🚴
✅люблю настольные игры 🎲
✅люблю прогулки вечерами 🚶♂️ 🌳 🌲
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
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