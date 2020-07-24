Нижний Новгород
Профиль пользователя Ivan52rus

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О себе

Занимаюсь фитнесом, увлечен варкаутом, работаю в ресторане, есть хобби "массаж" - закончил курсы) люблю активный отдых)

Профиль обновлён 29 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Хочу прогулятся

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.