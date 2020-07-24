Нижний Новгород
Профиль пользователя Ivan52rus
О себе
Занимаюсь фитнесом, увлечен варкаутом, работаю в ресторане, есть хобби "массаж" - закончил курсы) люблю активный отдых)
Профиль обновлён 29 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес
События пользователя
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