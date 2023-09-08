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Нижний Новгород
Профиль пользователя Irins

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О себе

Привет ! Меня зовут ира и мне 21 год. Недавно переехала в Нижний Новгород и хочу подружиться с очень классными людьми 😜

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

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