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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Irins
О себе
Привет ! Меня зовут ира и мне 21 год. Недавно переехала в Нижний Новгород и хочу подружиться с очень классными людьми 😜
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль
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