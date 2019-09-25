Очень общительная, люблю гулять, люблю красивые виды. Вообще много что люблю. Ищу новых друзей, единомышленников и просто что-то новое.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

🎮 Видеоигры 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🎲 Настольные игры ☣️ Токсичность

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