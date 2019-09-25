Нижний Новгород
Профиль пользователя Irina81

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О себе

Очень общительная, люблю гулять, люблю красивые виды. Вообще много что люблю. Ищу новых друзей, единомышленников и просто что-то новое.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

🎮 Видеоигры 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🎲 Настольные игры ☣️ Токсичность

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Собираемся вместе, отдыхаем, предлагаем варианты куда пойти

Нижний Новгород → пообщаться

Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Сегодня звездопад. Пойдемте смотреть на звезды на гребной канал!

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

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Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

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Нижний Новгород → Другое

Встретиться с классными девчонками)

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Рязань → Другое

Я хочу найти интересных собеседников

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Нижний Новгород → Другое

Общение и дружба

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Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

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Прогуляться, найти подруг😋

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Общение, Выговориться, Подружиться

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А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?

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Покататься на электросамокате по набережной речного вокзала.

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