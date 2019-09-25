Нижний Новгород
Профиль пользователя Irina81
О себе
Очень общительная, люблю гулять, люблю красивые виды. Вообще много что люблю. Ищу новых друзей, единомышленников и просто что-то новое.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
🎮 Видеоигры 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🎲 Настольные игры ☣️ Токсичность
События пользователя
Нижний Новгород → прогуляться, перекусить
Собираемся вместе, отдыхаем, предлагаем варианты куда пойти
Нижний Новгород → пообщаться
Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.
Нижний Новгород → прогуляться, перекусить
Сегодня звездопад. Пойдемте смотреть на звезды на гребной канал!
Участие в других событиях
Москва → Другое
Проект по Психологи Отношений
Самара → Другое
Учусь заново знакомиться с людьми
Нижний Новгород → Другое
Встретиться с классными девчонками)
Рязань → Другое
Я хочу найти интересных собеседников
Нижний Новгород → Другое
Общение и дружба
Нижний Новгород → Другое
Хочу найти подругу
Ставрополь → Другое
Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;
Нижний Новгород → Другое
Прогуляться, найти подруг😋
Санкт-Петербург → Другое
Общение, Выговориться, Подружиться
Нижний Новгород → Другое
А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?
Нижний Новгород → Другое
Покататься на электросамокате по набережной речного вокзала.
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